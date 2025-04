Bei Coup in Lienz teures Bike aus Keller gestohlen

Zugeschlagen hat der Dieb und Einbrecher am Ostersonntag zwischen 10 und 15 Uhr. „In der Salurner-Straße 21 in Lienz brach er in ein versperrtes Kellerabteil ein und stahl ein schwarzes e-Motorrad der Marke SURRON X-Offroad“, heißt es von den Ermittlern. Dem Besitzer entstand ein Schaden in der Höhe von rund 3600 Euro. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlichten ein Foto des gestohlenen Bikes.