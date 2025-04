Tischlereitechniker zeigten ihre Holzprojekte

Für die Tischlereitechniker der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam standen vor Kurzem die Präsentationen ihrer Abschlussprojekte an. Vier Projektgruppen fertigten in unzähligen Arbeitsstunden zahlreiche Gegenstände an, die zur großen Freude auch in der Gesellschaft in Gebrauch sein werden.