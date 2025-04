Nahversorger MPreis bringt Eigenmarke „M“ heraus

Kooperation mit der Post und 24/7-Poststationen

Für eine Neuerung sorgt der Tiroler Nahversorger auch mit einer Zusammenarbeit mit der Österreichische Post AG in Tirol und Salzburg. Ausgewählte MPreis-Filialen werden um einen Postpartner erweitert. Zusätzlich werden Poststationen errichtet, die sieben Tage die Woche 24 Stunden erreichbar sind. Die Eröffnung erfolgt am Mittwoch in der Filiale im Olympischen Dorf in Innsbruck.