Kletterer stürzte im Wilden Kaiser 23 Meter ab

Der 25-Jährige war als Mitglied einer vierköpfigen Gruppe unterwegs, die die Klettertour „Weiberwedda“ am Friedrichsturm in zwei Zweierseilschaften bestritt. Der 25-Jährige kletterte in der siebenten Seillänge (Schwierigkeitsgrad 6+) vor, der 23-Jährige sicherte ab. In den ersten Metern der Seillänge verwendete der Österreicher zwei sogenannte Friends, also Klemmgeräte, sowie einen bereits vorhandenen Keil als Zwischensicherung.