Sturm verteilte zu Ostern nur intern Geschenke

Die Scorerpunkte wanderten diesmal auf das Konto von anderen. An vorderster Front zeigt sich William Böving weiterhin als Stürmer Nummer eins, nach Assist von Leon Grgic machte der Däne sein neuntes Saisontor zum finalen 2:0. Etwas eigennützig. „Otar Kiteisvhili hat mir eh gesagt, dass er in der Aktion auch sehr frei für einen Pass war“, schmunzelte Willi, dem nach dem eiskalten Treffer aber keiner böse war. Top-Spieler Kiteishvili war an diesem Nachmittag ohnehin sehr mannschaftsdienlich unterwegs, „Ich hab ihn gefragt, ob er mir ein Geschenk macht und mich den Elfmeter schießen lässt“, lacht Horvat, der mit dem Tor, nachdem er selbst ein Handspiel im Strafraum der Linzer mit seiner Flanke „provoziert“ hatte, seine Traumwoche, in der auch seine Vertragsverlängerung verkündet wurde, krönen durfte.