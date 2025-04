Mädchen (14) von Pkw angefahren und verletzt

Kurz geschaut, dann weitergefahren

Der Fahrer des Pkw hielt zwar kurz an, setzte die Fahrt jedoch gleich darauf in Richtung M-Rast-Kreisverkehr fort. Die 14-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz Zeltweg ins LKH Murtal gebracht. Seither fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Pkw. Hinweise an die Polizeiinspektion Zeltweg, 059133/6307