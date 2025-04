Last-Minute-Wahnsinn im Derby-Klassiker

Eigentlich sah alles nach einem Auswärtserfolg auf dem windgefluteten Kunstrasen in Hüttschlag aus. Großarl ging bereits nach etwa hundert Sekunden in Führung und hätte sogar nachlegen können. „Wenn wir das 2:0 machen, läuft das Spiel ganz anders“, so Großarl-Trainer Josef Haslwanter. Doch mit dem ersten echten Abschluss in Minute 33 glich Hüttschlags spielender Co-Trainer Thomas Kendlbacher nach einer Ecke aus – die Partie war scheinbar wieder offen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es den Gästen aus dem Nachbarort erneut in Führung zu gehen.