Als Egger-Lienz‘ Skandalbild den Vatikan empörte

Betritt man die Kriegergedächtniskapelle am Gelände der Pfarre St. Andrä in Lienz, fallen einem sofort die Gemälde an den Wänden auf. Diese stammen vom Maler Albin Egger Lienz (gestorben 1926). Vor allem zur Osterzeit sticht ein Bild ins Auge: „Der Auferstandene“. Die Geschichte dahinter ist mehr als skurril.