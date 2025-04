40 Tage Fasten: Verzicht war härter als gedacht

Ein lauer Abend mit der besten Freundin am Kaiser-Josef-Platz, ein Date mit gutem Essen, die Feier in der Firma: Es muss nicht immer Alkohol sein! Das nehme ich aus dieser Fasten-Challenge mit. Der „Tag danach“ fühlt sich, wenn man nur wenig getrunken hat, auch einfach besser an. Verzichten im Sinne der Gesundheit ist gut – aber manchmal bedeutet ein ausgewogenes Leben auch, länger sitzen zu bleiben, bewusst zu genießen, Erinnerungen mit Freunden und Familie zu schaffen. Und da gehören ein Achterl Wein und ein Cocktail ab und an dazu. In Zukunft werde ich den Alkohol nicht mehr verteufeln, sondern versuchen, noch bewusster und maßvoller zu konsumieren.