Nassschneelawinen und mieser Schnee zu Ostern

Kaum tragender Harschdeckel

Die Nächte am Osterwochenende verlaufen vielfach bewölkt, folglich hält sich die Schneedecke in Sachen Abstrahlung zurück. Einen tragenden Harschdeckel inklusive Firn findet man nur in großen Höhen. Die Konsequenz: Das skifahrerische Vergnügen fällt ob dieser schlechten Schneequalität größtenteils bescheiden aus. Der Winter verabschiedet sich