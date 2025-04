Nächster Routinier verlängert beim FC Liverpool

„Es ist ein stolzes Gefühl, es ist ein Gefühl der Freude. Es ist einfach unglaublich. Die Reise, die ich in meiner bisherigen Karriere hinter mir habe, um weitere zwei Jahre in diesem Klub verlängern zu können, ist unglaublich und ich bin so glücklich“, wurde van Dijk auf der Klub-Website zitiert. Der 33-Jährige wurde im Jänner 2018 für umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro vom FC Southampton nach Liverpool geholt. Seitdem ist der Verteidiger einer der entscheidenden Spieler bei den Erfolgen der Reds.