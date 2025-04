Auch im zweiten Finale war Hartberg ohne Chance

Tirol zog gnadenlos davon

Satz zwei ging dann deutlich flotter. Zwar konnten die Hartberger ein 3:6 in ein 7:6 drehen, doch danach machte Tirol Schluss mit lustig und zog davon – am Ende leuchtete ein 25:19 von der Anzeigetafel. Auch in Durchgang drei machte der Meister keine Gefangenen und setzte sich früh ab. Mit einem 25:17 fixierten sie den 3:0-Sieg und die 2:0-Führung in der Serie. Spiel drei steigt am Karsamstag in Innsbruck – dort können sich die Heimischen dann drei Matchbälle auf den Meistertitel holen.