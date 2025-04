60 Meter: Mit Biskuitroulade zum neuen Weltrekord

Mit einem Weltrekordversuch der süßen Art will man am Freitag in Krems punkten. Und das auch noch für einen guten Zweck. Mit der längsten Biskuitroulade wollen sieben Tierschutzvereine Geld für dringend benötigtes Futter und kostspielige Operationen der Samtpfoten und Fellohren sammeln. Mit dabei sind die Vereine Menschen für Tiere, Katzenhilfe Humanitas, Katz Tatz & Co Hilfe für Tiere, TAI – Trust Animal Infinity, Save Cats Yes we Can TSV, der Lebenshof für Herdenschutzhunde und der Gnaden- und Begegnungshof Sandlerranch.