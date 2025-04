Spencer & Hill: Kult um österliche Faustwatschen

Am besten funktionieren die Klassiker, wo das ungleiche Duo gemeinsam auf die Antagonisten draufhaut, doch auch im Einzelsegment können sich die Menschen nicht an ihnen sattsehen. So überträgt Kabel 1 am Karsamstag alle acht Folgen der „Lucky Luke“-Serie mit Hill aus den 90er-Jahren – diese waren letztmals 2010 auf Tele 5 im Free-TV zu sehen.