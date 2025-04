Nach Explosion in Haus folgt auch noch Gasalarm

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand in der Sauna im Keller des Hauses seinen Ursprung genommen haben. Der Großteil des Untergeschoßes brannte vollständig aus. Die genaue Ursache ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Glücklicherweise war an diesem Tag niemand zu Hause. Am Gebäude selbst entstand ein erheblicher Schaden, ein Statiker wurde hinzugezogen.