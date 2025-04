Oberösterreicher schlief auf Pannenstreifen im Pkw

Um 23.30 Uhr wurden Beamte am Montag in Salzburg auf der Westautobahn auf einen unbeleuchteten Pkw aufmerksam. Das Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Wien auf dem Pannenstreifen. Bei einer durchgeführten Kontrolle stellten die Polizisten den Fahrzeuglenker schlafend auf dem Fahrersitz fest.