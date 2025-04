Biker (27) prallt mit voller Wucht gegen Mast

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Wien ist am Sonntag auf der B17 in Wiener Neudorf tödlich verunglückt. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle, prallte gegen einen Signalmast der Badner Bahn und blieb im Gleisbereich liegen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.