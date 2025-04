„Es beschäftigt jeden, reden will aber keiner“

In dem 1290-Einwohner-Dorf will man kaum glauben, was passiert ist. Einen Passanten, der anonym bleiben will, erinnern die Taten an die „Judenverfolgung“. Die Bandenmitglieder bezeichnen sich als „Pedo-Huntern“, also Pädophilenjägern. Das Makabere daran: Die Opfer waren gar nicht pädophil – vielmehr tun die Täter es aus purem Hass. Dass die Schläger wohl auch rechtsradikale Ansichten vertreten, davon zeugen Sticker mit Nazi-Symbolen und Parolen, die die Polizei nicht nur im Ort, sondern auch im Auto des Rädelsführers fand.