Allein auf Baustelle: Katzenbabys wieder bei Mama

Unterdessen bemühte man sich, die Mutter der bezaubernden Babys zu finden. „Wir haben eine Lebendfalle in der Nähe des Fundortes aufgestellt“, erzählt Sabine Oberhöler-Sturm. Und tatsächlich: Nach zwei Tagen tappte die Katzenmama in die Falle. Und so war die Katzenfamilie am 2. April im Tierheim wieder glücklich vereint.