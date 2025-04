Was Sie wissen müssen: Das ist „Chowanschtschina“

Handlung: Russland, Ende 17. Jahrhundert – Zar Peter (der spätere Große) will das Land komplett modernisieren, was dem konservativen Adel und den ultra-religiösen Altgläubigen gehörig gegen den Strich geht. Fürst Chowanskij, Chef der konservativen „Strelizen“, führt den Widerstand an – unterstützt von Dosifej, dem charismatischen Oberhaupt der Altgläubigen.