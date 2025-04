Tirol: 90.000 Eier für das Osterfest von Bioalpin

Kurz vor dem Osterfest kam am Mittwoch Simon Wolf, der Obmann von Bioalpin, zu Besuch in die Redaktion der „Tiroler Krone“ und überreichte einen Korb mit heimischen Köstlichkeiten. Im Gespräch rechnete er vor, dass „rund 90.000 gefärbte Bio-Ostereier der Marke Bio vom Berg über den Handelspartner MPreis in die Haushalte gelangen“. Die aktuelle Diskussion rund um mögliche Engpässe unterstreiche einmal mehr die Vorteile der kleinstrukturierten Bio-Berglandschaft in Tirol: „Während es international zu Lieferschwierigkeiten kam, kann die starke Nachfrage nach Tiroler Bio-Eiern zuverlässig gedeckt werden.“