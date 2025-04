Rätsel um Wintersportartikel in Transporter

„Nachforschungen ergaben, dass zumindest ein Teil davon in einem Sportgeschäft in Sölden aussortiert, am Recyclinghof abgegeben und dort von einem 54 Jahre alten Bulgaren wieder eingesammelt worden war“, berichten die Beamten weiter. Der 54-Jährige soll die Wintersportartikel dann an den 36-jährigen Landsmann, der am Steuer des Transporters saß, weiterverkauft haben.