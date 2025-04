Das traurige Ende eines beliebten Kult-Clubs

Suche noch nicht abgeschlossen

Ganz geschlagen geben will sich die Fortgeh-Szene in St. Pölten aber nicht. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, um das Warehouse zu retten. Sie richtet sich direkt an Bürgermeister Matthias Stadler. Denn der Klub habe all die Jahre keinen Cent an Fördermitteln von der Stadt erhalten. „Ich fordere Sie daher auf, sich für eine Förderung des Warehouse einzusetzen“, richtet sich der Initiator der Unterschriftenliste, die bislang von mehr als 2600 Personen unterzeichnet wurde, an den Stadtchef.