Ex-Graz-Goalie debütierte für die Edmonton Oilers

Olivier Rodrigue? Da war doch was. Eishockey-Fans der Graz99ers werden sich jedenfalls an den talentierten Tormann erinnern, der in der Saison 2020/21 seine Zelte in der Murstadt aufgeschlagen hatte. Nun der große Coup: Aufgrund Verletzungssorgen bei den Edmonton Oilers kam der mittlerweile 24-Jährige in der NHL zu seinem unerwarteten Start-Debüt.