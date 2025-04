Schwalben und ihre Nester stehen unter Schutz!

Die Berg- und Naturwacht kennt die Problematik generell – und sogar Grausamkeiten: „Einmal wurde ein Nest mit Jungen drin in den Wald geworfen, die waren zum Sterben verurteilt“, so Raphael Narrath. Er appelliert, Vandalismus zu melden und an alle, die kleinen Glücksboten zu unterstützen oder „zumindest in Frieden zu lassen“.