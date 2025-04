Thriller-Star überzeugt auch mit Schmunzelkrimi

Es handelt sich dabei um ein Stück im Stück: Vier Personen nehmen ein Krimi-Hörbuch auf und schlüpfen dafür in elf Rollen. Der Krimi ist spannend und so wie gute Krimis sein sollen: Blutig, mit doppeltem Boden, nichts ist wie es scheint, alles ist möglich. Wie das Hörspiel zustande kommt, ist Training für die Lachmuskeln: teils genervt, teils übermotiviert, sich uneins und auch schon mal improvisierend, schlüpfen die Schauspieler mal in die eine, mal in die andere Rolle, um das Stück in den Kasten zu bekommen. Dabei sind sie nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum geht, ihre eigene Meinung zur Produktion kundzutun, Verbesserungsvorschläge inklusive.