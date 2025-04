So stemmt sich Schule gegen den Kinderschwund

An der MS Mürzzuschlag zeigt man sich bewusst, dass es Probleme gibt. Das Lernniveau sei heterogen, „es gibt verschiedene Leistungsebenen, für die wir immer wieder Lösungen finden“, so Peter Koch, der seit seinem Rücktritt als Brucker Bürgermeister 2022 in Mürzzuschlag Lehrer ist. Ab 2006 ist der Anteil der Schüler mit nicht deutscher Muttersprache in der Steiermark stark gestiegen: von 7,7 auf 18,6 Prozent (2023).