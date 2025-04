Keine Raketen bei NÖ-Besuch in Hauptstadt Kiew

Natalia Starowicz ist seit November als Attaché an der österreichischen Botschaft in Kiew. Wie erlebt sie den Alltag und das Leben hier? „Bei meiner Ankunft war ich sehr überrascht, wie wunderschön diese Stadt ist“. Sie lobt die Kreativität und auch das kulturelle Angebot von Kiew. An den Krieg hat sie sich jedoch noch nicht gewöhnt. „Auch nicht an die ständigen Alarme“, so Starowicz. Aber man lerne damit umzugehen. „Die Ukrainer selbst sind diesbezüglich sehr resilient, aber man sieht ihre Trauer“, so Starowicz.