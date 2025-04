„Iron Man“ mit Schwächen: Robert Downey Jr. ist 60

Im Rennen um die Oscars 2024 hatte sich der Schauspieler mit seiner fulminanten Nebenrolle in „Oppenheimer“ gegen Konkurrenten wie Ryan Gosling („Barbie“) und Robert De Niro („Killers of the Flower Moon“) durchgesetzt. In dem Drama von Christopher Nolan spielte er den intriganten Politiker und Unternehmer Lewis Strauss, einen Kontrahenten der Hauptfigur des Physikers J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy).