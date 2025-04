Transitforum will den „Fernpass-Wahnsinn“ stoppen

Das war am Mittwoch in Reutte die Kernbotschaft von Fritz Gurgiser (Transitforum Xunds Leben) an die Anrainerschaft, „deren berechtigte Anliegen seit Jahrzehnten ignoriert wurden, und an Behörden und Politik, dem Recht Vorrang vor Unrecht zu geben“. Seit 30 Jahren steigt am Fernpass die Verkehrsbelastung.