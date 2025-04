Endlich grünes Licht für jüdisches Kulturzentrum

Es soll ein Prestigeprojekt für Graz und überhaupt für die gesamte Steiermark sein: das erste jüdische Kulturzentrum auf dem David-Herzog-Platz 1. Ein Symbol für religiöse und künstlerische Vielfalt, realisiert ausgerechnet in der einstigen „Stadt der Volkserhebung“, in der ein Nazi-Mob in der Reichspogromnacht die Synagoge in Schutt und Asche legte.