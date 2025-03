Kein Bekenntnis! Droht Hasenhüttl der Rauswurf?

Hasenhüttl sitzt seit einem Jahr auf der Trainerbank (Vertrag bis 2026), vergangene Saison noch in der Liga verblieben, hätte man heuer um Europacup-Plätze kämpfen sollen. Die 0:1-Niederlage gegen Heidenheim war dafür ein herber Rückschlag. „Wir müssen in den letzten sieben Spielen aufpassen, dass wir uns die gute Saison nicht kaputtmachen, die wir bisher gespielt haben“, sagte Hasenhüttl nach dem Spiel. „Wir kommen jetzt in die entscheidende Phase und da machen wir unser schlechtestes Spiel der Saison: Das ist natürlich sehr enttäuschend. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir dem Druck nicht gewachsen sind in so einem Moment.“