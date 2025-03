„Da nicht auf Elfer zu entscheiden, ist feig“

In Minute 55 hatte Alar einen schnellen Out-Einwurf machen wollen, doch St. Pöltens Trainer Tugberk Tanrivermis stellte sich ihm in den Weg, hielt den Admiraner kurz sogar mit der Hand. „Soetwas ist unsportlich. Das muss der Schiedsrichter sehen. Ich hab ja auch eine Gelbe Karte bekommen, weil ich fragte, ob er ein Foul übersehen hat.“ Ausgerechnet in der Südstadt wurden Erinnerungen an das „legendäre“ Foul von Hypos Handball-Trainerlegende Gunnar Prokop an einer gegnerischen Spielerin in der Champions League wach – da winkt Silberberger aber lachend ab: „Nein, das von Gunnar war schon heftiger.“