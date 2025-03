Hinter Kulissen: Lehre bei einem Aushängeschild

Zahlreiche Kinder und Jugendliche informierten sich am Freitag im Rahmen des jährlichen Lehre-Info-Tags gemeinsam mit ihren Familien über die spannenden Möglichkeiten, die ihnen bei Swarovski geboten werden. Die engagierten Lehrlinge am Standort Wattens zeigten ihr Können und gaben Einblicke hinter die Kulissen sowie in ihre Lehrjahre im Unternehmen. Vor allem die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb des Lehrbetriebs sorgten für Begeisterung.