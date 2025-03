Brandermittler konnten Feuerteufel überführen

Brandbeschleuniger war im Spiel

Der Schaden an Werkstatt und Fahrzeugen war enorm: Rund 700.000 Euro wurden festgestellt. Rasch war für die Brandermittler klar, hier war ein Feuerteufel am Werk, denn es war Brandbeschleuniger im Spiel. Und die Erhebungen am Tatort ergaben, dass derjenige, der das Feuer gelegt hat, mit der Umgebung auch vertraut war.