Anton Paar kauft Kika-Haus in der Kärntnerstraße

Gemischte Nutzung geplant

Ab 2027 soll die ehemalige Filiale unter anderem unternehmensintern genutzt werden – so will man den Grazer Standort stärken und dem Firmenwachstum gerecht werden. Einzelne Gebäudeteile könnten aber auch an externe Betriebe vermietet werden, heißt es. Die Weiternutzung des zweiten Kika-Gebäudes in der Annenstraße ist noch nicht final geklärt – von Geschäften über Wohnungen bis zu Büros ist einiges denkbar.