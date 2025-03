Startschuss! Nur einer fehlt bei Steirer-Party

Sein Schmerz über das Fehlen des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig hielt sich dem Vernehmen nach in Grenzen. Wobei es natürlich schon auffiel, dass ausgerechnet der Hausherr dem großen Trubel vor seiner Bürotür fernblieb – bei den 25 bisherigen Auflagen des Steiermark-Frühlings war dies nie der Fall. Politkenner sind sich allerdings uneinig, was der Grund für Ludwigs Abwesenheit war – der blaue Landeschef Kunasek oder doch Parteigenosse Max Lercher, der mit Lebensgefährtin Michaela Grubesa gut gelaunt das Bad in der Menge genoss