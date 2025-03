Haus der Natur: Reptilienzoo sperrt wieder auf

Gezeigt werden die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und, wenn möglich, auch in Gruppenhaltung. Dem Museum geht es aber nicht mehr vorrangig nur um die Vorstellung einzelner Arten, „wir wollen, dass man das achtbare Beobachten wieder lernt“, sagt Ausstellungsgestalterin Barbara Loidl. Waren in der Vorgänger-Ausstellung die Tierarten in meist kleinen Terrarien einzeln zu betrachten, gibt es nun Lebensraum-Terrarien, in denen auch mehrere Arten untergebracht sind.