Firma Hella machte 2024 Umsatz von 185 Mio. Euro

In neun Ländern ist Hella tätig. Gerade am größten Markt, in Deutschland, spürte man den Einbruch des Wachstums am meisten. Etwa die Hälfte des Umsatzes kommt aus dem Nachbarland. Erst für 2026 sieht man dort eine positive Entwicklung für das Baugewerbe. „Den steigenden Preisdruck in der Baubranche spürten wir 2024 mehr denn je“, erklärt Kraler.