Ed Sheeran kämpft gegen „Demontage der Musik“

Popstar Ed Sheeran hat die britische Regierung zu dringenden Investitionen in die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen aufgerufen. Nach „Jahrzehnten der Demontage der Musik“ müsse die Musikausbildung mit sofortigen und langfristigen Mitteln wieder auf Vordermann gebracht werden, forderte er in einem Brief an Premierminister Keir Starmer.