Die Meisterin der (un-)sichtbaren Bühnenmagie

„Manchmal bekommen wir in der Requisite Anfragen, bei denen wir denken, wir müssen zaubern“, scherzt Aichinger im Gespräch mit der „Krone“. Statt auf Zauberei setzte ihr Team jedoch auf wissenschaftliche Hilfe und holte sich Unterstützung von der Universität Salzburg. In enger Zusammenarbeit mit einem Chemiker entwickelten sie eine Methode, bei der Lebensmittelfarbe durch einen speziellen Fleckenentferner in einer verborgenen Vorrichtung innerhalb eines Weinglases neutralisiert wird. „Wenn der Jedermann den Schaft des Glases nach unten drückt, wird der Fleckenentferner ins Glas gepumpt“, erklärt Aichinger den raffinierten Mechanismus, der dem Publikum verborgen bleibt.