Für künftige Katastrophen optimal gerüstet sein

„Sind Sie gut vorbereitet?“

Um das Hochwasser dreht sich alles hingegen am 29. März beim Katastrophenschutztag im Meierhof in Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf. Der Zivilschutzverband richtet sich mit der Feuerwehr dabei vor allem an interessierte Bewohner, um ihnen bei Gratis-Eintritt eine spannende Frage zu stellen: „Sind auch Sie gut vorbereitet?“ Denn je besser dies die Bürger sind, umso besser können sich die Einsatzkräfte auf die wesentlichen Herausforderungen konzentrieren.