Rechtzeitig vor Derby kehrt „Sieg-Garantie“ zurück

Gerade auch, weil das hieße, dass Traiskirchen einmal wieder (fast) vollzählig wäre. Der Unterschiedsspieler war ja nicht der einzige, der im Laufe der Saison ausfiel, unter anderem erwischte es auch Kapitän Benni Güttl. „Bis auf Kühteubl schaut’s jetzt einmal ganz gut aus, aber ich will nichts verschreien“, lacht „Momo“. Was ist denn da los in Traiskirchen, zu hartes Training? „Nein überhaupt nicht“, nimmt’s der Routinier mit Humor, „Für den Virus kann ich nichts, und einen Muskelfaserriss darf man mit 34 ja auch einmal haben.“