Taxler bei Auffahrunfall auf Autobahn verletzt

Zweite Fahrspur eine Stunde gesperrt

Der Taxler erlitt Verletzungen an der Hand und musste vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Die beiden Fahrgäste im Taxi und die Insassen in den beiden anderen Autos blieben beim Unfall unverletzt. Die zweite Fahrspur musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten für die Dauer von rund einer Stunde gesperrt werden.