Frühlingserwachen in der schönen Südsteiermark

Immer wieder eröffnen sich weite Blicke über die Weingärten bis hin zur bekannten Wallfahrtskirche Sveti Duh. Wer die südsteirische Landschaft zu Fuß entdecken will, sollte neben etwas Kondition auch Zeit für eine genussvolle Rast in einer der wieder geöffneten Buschenschenken mitbringen. Fazit: ab in den Süden.