Die kleine Botin hört den Frühling flüstern

Nach einem Winter mit Halsweh-Attacken, Grippewelle und schier unendlichem Schulstress vor Weihnachten hatte ich ständig das Gefühl, immer drei Schritte hinterher zu sein – also kommt der Frühling genau richtig. Ich höre ihn fast flüstern: „Hey, es ist Zeit zum Durchatmen und für einen Neustart!“ Das gilt auch für den Alltag, denn ich hatte zig Situationen, die mich einengen: Während ich versuche, grammatikalisch gute Mails zu schreiben, kocht die Milch über, den Kids fällt ein, was sie ganz dringend morgen in der Schule brauchen und natürlich ist auch die Wäsche noch nicht trocken.