Feueralarm! Großeinsatz in St. Pöltner Gefängnis

Große Hektik herrschte in den Vormittagsstunden im St. Pöltner Stadtzentrum. In einem Büro des Verwaltungstrakts in der Justizanstalt war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Aus mehreren Fenstern drang dichter Rauch. Die Feuerwehren St. Pölten-Stadt und St. Pölten-Wagram sowie die Brandschutzgruppe des Gefängnisses standen im Einsatz.