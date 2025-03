Große Zukunftsfrage: Welcher Job ist der richtige?

Zumtobel betont, wie wichtig Unterstützung von den Eltern sei. Bei der Beratung seien sie meist dabei, der Fokus liege aber auf den Jugendlichen. „Und falls, was auch manchmal vorkommt, sich Eltern etwas zu viel einbringen, sind unsere Expertinnen und Experten so erfahren, gut damit umzugehen und das Zuviel an Druck oder Einflussnahme zu entschärfen.“