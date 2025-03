17-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf der L517, als der Murtaler von Seckau in Richtung Gaal unterwegs war. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die entgegenkommende Pkw-Lenkerin hatte keine Chance mehr auszuweichen und kollidierte mit dem am Boden liegenden Jugendlichen.