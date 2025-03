Der UBSC erklärt: So werde ich zum Vizemeister

Und es fruchtet. An die 200 Kinder sind beim UBSC, 150 davon schon aktiv in Mannschaften gemeldet. Vielleicht einmal ein Ziel: die Kampfmannschaft. Die schrieb letzte Saison sogar Geschichte, stand erstmals in der Klubhistorie in der Finalserie der Superliga. Am Ende wurden die Mannen von Cheftrainer Ervin Dragsic Vizemeister hinter Champion Oberwart.